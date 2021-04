Sassuolo-Fiorentina 3-1, Berardi: “Felice dopo un periodo difficile. Futuro? Vedremo” (Di sabato 17 aprile 2021) “È stato un periodo difficile. Mi sono fatto male in Nazionale, oggi sono rientrato e pur non essendo al 100% sono riuscito ad aiutare i miei compagni. Futuro lontano da Sassuolo? Chi lo sa, Vedremo”. Queste le dichiarazioni di Domenico Berardi, autore di due gol su rigore nel 3-1 inflitto dal Sassuolo alla Fiorentina nel match della trentunesima giornata di Serie A. Sono i 101 gol in carriera per l’esterno azzurro: “Se li ho fatti, un motivo c’è – ha detto ai microfoni di Sky Sport – Sono contento, mi sento a casa. Cerco sempre di dare il meglio per questa maglia. Sono me stesso, sono cresciuto sia mentalmente che a livello di prestazioni”. E sul Futuro di De Zerbi: “Ci ha dato tanto, è una grande persona e se andrà via ci mancherà ... Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) “È stato un. Mi sono fatto male in Nazionale, oggi sono rientrato e pur non essendo al 100% sono riuscito ad aiutare i miei compagni.lontano da? Chi lo sa,”. Queste le dichiarazioni di Domenico, autore di due gol su rigore nel 3-1 inflitto dalallanel match della trentunesima giornata di Serie A. Sono i 101 gol in carriera per l’esterno azzurro: “Se li ho fatti, un motivo c’è – ha detto ai microfoni di Sky Sport – Sono contento, mi sento a casa. Cerco sempre di dare il meglio per questa maglia. Sono me stesso, sono cresciuto sia mentalmente che a livello di prestazioni”. E suldi De Zerbi: “Ci ha dato tanto, è una grande persona e se andrà via ci mancherà ...

