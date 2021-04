Maschke | «L’Occidente è già tramontato ma non ce ne siamo accorti»

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 17 aprile 2021) Con il passare degli anni, la bibliografia su Carl Schmitt è diventata sterminata. Ma, in ogni caso, chiunque intenda avventurarsi nelle profondità del pensiero schmittiano, non può non imbattersi nel nome di Günter. La cui conoscenza del grande giurista e filosofo tedesco è pressoché enciclopedica. Qualità che anche i suoi più accaniti detrattori (e sono molti) sono costretti a riconoscergli. Intelletto brillante e lingua tagliente,è un polemista nato. E senza di lui, forse, la nostra conoscenza di Schmitt non si sarebbe salvata dalle letture abusive che ne hanno fatto tanti interpreti liberali e marxisti.L’intellettuale tedesco GünterChi è GünterE pensare chemosse i suoi primi passi in politica proprio nel Partito comunista tedesco, che nella Germania ...