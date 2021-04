Fonseca: “Non lavoro per convincere le persone, ma per aiutare la Roma a vincere” (Di sabato 17 aprile 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida contro il Torino, ha parlato così in conferenza stampa: In questo momento c’è un giudizio spaccato su di lei, il 50% lo reputano positivo e il 50% no. Si è mai chiesto cosa avrebbe potuto fare di più?“Io non lavoro per convincere le persone, io lavoro per la Roma, per aiutare la Roma a vincere. Ora è normale, quando si vince le persone sono dalla nostra parte e quando perdiamo succede il contrario. Ma questo non riguarda solo Fonseca, bensì tutti gli allenatori. L’importante è fare il bene della Roma”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 aprile 2021) Paulo, allenatore della, alla vigilia della sfida contro il Torino, ha parlato così in conferenza stampa: In questo momento c’è un giudizio spaccato su di lei, il 50% lo reputano positivo e il 50% no. Si è mai chiesto cosa avrebbe potuto fare di più?“Io nonperle, ioper la, perla. Ora è normale, quando si vince lesono dalla nostra parte e quando perdiamo succede il contrario. Ma questo non riguarda solo, bensì tutti gli allenatori. L’importante è fare il bene della”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

