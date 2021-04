Donna in Senza veli fuori dal Castello di Windsor durante il funerale del principe Filippo Video

Donna in topless fuori dal Castello di Windsor durante il funerale del principe Filippo (Video) (Di domenica 18 aprile 2021) Una Donna in Senza veli è stata arrestata dalla polizia ai cancelli del Castello di Windsor in cui si stavano celebrando i funerali del principe Filippo. La Donna era tra il pubblico ad assistere alle esequie e si è denudata interrompendo in anticipo il minuto di silenzio deciso in segno di rispetto. La Donna 55enne del West Sussex con addosso solo dei pantaloncini, occhiali da sole e un berretto ha fatto irruzione urlando “Salviamo il pianeta” mentre la folla iniziava ad applaudire dopo il minuto di silenzio, ed è poi salita sulla statua della regina Vittoria, prima di essere portata via dalla polizia. I poliziotti hanno anche dovuto recuperare i vestiti della manifestante sparsi nelle vicinanze. Senza ... Leggi su sicksadworld (Di domenica 18 aprile 2021) Unainè stata arrestata dalla polizia ai cancelli deldiin cui si stavano celebrando i funerali del. Laera tra il pubblico ad assistere alle esequie e si è denudata interrompendo in anticipo il minuto di silenzio deciso in segno di rispetto. La55enne del West Sussex con addosso solo dei pantaloncini, occhiali da sole e un berretto ha fatto irruzione urlando “Salviamo il pianeta” mentre la folla iniziava ad applaudire dopo il minuto di silenzio, ed è poi salita sulla statua della regina Vittoria, prima di essere portata via dalla polizia. I poliziotti hanno anche dovuto recuperare i vestiti della manifestante sparsi nelle vicinanze....

