«Covid, giusto dare un segnale con le riaperture». Locatelli: zona gialla dal 26, rischio calcolato (Di sabato 17 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico: «Siamo in una situazione di contrazione e di riduzione dell'epidemia che fornisce la base per questa possibile decisione che si valuterà nel prossimo monitoraggio. Gli stop a Johnson e AstraZeneca non mettono a rischio il piano vaccinale».

Covid, Tajani 'Con Draghi incontro positivo' 'Abbiamo confermato la nostra posizione assolutamente favorevole alle decisioni per quanto riguarda le riaperture, ma e' giusto che si torni, la' dove si puo' in zona gialla', ha detto il coordinatore nazionale di Fi.

L'Irlanda rinchiude in hotel gli italiani in arrivo sull'isola: 'Dobbiamo proteggerci'" ... volto soprattutto ad evitare l'arrivo delle temute varianti del Covid. L'Irlanda non è l'unico ... 'La nostra comunità non può essere danneggiata senza un giusto ed evidente motivo', è stata l'accusa di ...

Fontana: "Lombardia ha dati da zona gialla. Riaperture? Giusto dare prospettive" Covid, il bollettino del 16 aprile Italia e Lombardia. Altro nodo fondamentale, in vista delle riaperture è quello dei vaccini Ma è chiaro che tutti devono impegnarsi a rispettare le regole'.

