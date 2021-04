Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, niente nozze: “I tempi sono cambiati” (Di sabato 17 aprile 2021) Sembrava essere uno di quegli amori passeggeri, un fuoco di paglia che si è acceso sotto le telecamere della seconda edizione del Grande Fratello Vip e destinato a spegnersi in poco tempo. Invece Ignazio Moser e Cecilia Rodríguez hanno sorpreso tutti, dimostrando che il loro sentimento è profondo e duraturo. Le nozze, però, non sono vicine. Con la loro relazione, Ignazio e Cecilia hanno fatto sognare tutta Italia. Quando si sono conosciuti, entrambi concorrenti del GF Vip 2, la sorella di Belen era fidanzatissima con Francesco Monte. Dopo alcuni dubbi, ha archiviato la storia con l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua attenzione si è posata sul ciclista. Da allora i due diventati inseparabili e si sono detti persino pronti a ... Leggi su dilei (Di sabato 17 aprile 2021) Sembrava essere uno di quegli amori passeggeri, un fuoco di paglia che si è acceso sotto le telecamere della seconda edizione del Grande Fratello Vip e destinato a spegnersi in poco tempo. InveceRodríguez hanno sorpreso tutti, dimostrando che il loro sentimento è profondo e duraturo. Le, però, nonvicine. Con la loro relazione,hanno fatto sognare tutta Italia. Quando siconosciuti, entrambi concorrenti del GF Vip 2, la sorella di Belen era fidanzatissima con Francesco Monte. Dopo alcuni dubbi, ha archiviato la storia con l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua attenzione si è posata sul ciclista. Da allora i due diventati inseparabili e sidetti persino pronti a ...

