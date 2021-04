Usa, sparatoria in un deposito della FedEx. 'Numerose vittime' (Di venerdì 16 aprile 2021) Numerose persone sono morte durante una sparatoria a Indianapolis: lo riportano i media. La sparatoria è avvenuta ieri notte in un deposito della FedEx, vicino all'aeroporto internazionale di ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 aprile 2021)persone sono morte durante unaa Indianapolis: lo riportano i media. Laè avvenuta ieri notte in un, vicino all'aeroporto internazionale di ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa sparatoria Usa, sparatoria in un deposito della FedEx. 'Numerose vittime' Numerose persone sono morte durante una sparatoria a Indianapolis: lo riportano i media. La sparatoria è avvenuta ieri notte in un deposito della FedEx, vicino all'aeroporto internazionale di Indianapolis, hanno reso noto le autorità. Si temono almeno 8 morti. L'autore della sparatoria ...

Usa, sparatoria a Indianapolis: ci sarebbero numerose vittime Numerose persone sono morte durante una sparatoria a Indianapolis. Secondo quanto riporta il 'New York Times' il fatto è avvenuto giovedì notte in un deposito della FedEx, vicino all'aeroporto internazionale della città. Non si conosce ...

