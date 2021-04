Open Arms | memoria Salvini | ' atto politico insindacabile | non fu sequestro Adnkronos 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 aprile 2021) () - Mentresi è difeso dicendo in aula: "Era tutto deciso e sottoscritto nel contrdi governo". Nella scorsa udienza l'accusa aveva anche chiesto l'acquisizione della decisione del comitato Onu per i diritti umani del 29 gennaio 2021, quella per cui Italia è stata condannata per non avere agito tempestivamente in relazione ad un evento Sar verificatosi al di fuori delle acque territoriali italiane. Sono una ventina le parti civili accolte dal gup, tra cui la stessa, ma anche Emergency, il Comune di Barcellona, il comune di Palermo e diversi migranti a bordo della, in quei giorni. Il caso scoppiò nell'agosto del 2019, quando il rimorchiatore noleggiato dalla Ong ProActiva –, battente ...