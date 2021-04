Milan, oggi atteso Raiola in sede: Donnarumma, Ibra e Romagnoli sul piatto (Di venerdì 16 aprile 2021) A Casa Milan è atteso in giornata Mino Raiola. I rossoneri dovrebbero discutere con l’agente dei rinnovo di Donnarumma, Ibrahimovic e Romagnoli Potrebbe essere una giornata importante quella di oggi per il Milan e per quei rinnovi di contratto che stanno diventando spinosi per la società. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe atteso in giornata a Casa Milan Mino Raiola in primis per chiudere l’accordo sul prolungamento di Ibrahimovic. Sotto la procura dell’agente, però, ci sono anche Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli, altri due casi spinosi che il Milan vuole provare a risolvere. E quale migliore occasione se non ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) A Casain giornata Mino. I rossoneri dovrebbero discutere con l’agente dei rinnovo dihimovic ePotrebbe essere una giornata importante quella diper ile per quei rinnovi di contratto che stanno diventando spinosi per la società. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbein giornata a CasaMinoin primis per chiudere l’accordo sul prolungamento dihimovic. Sotto la procura dell’agente, però, ci sono anche Gianluigie Alessio, altri due casi spinosi che ilvuole provare a risolvere. E quale migliore occasione se non ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan oggi Donnarumma e lo sgarbo al Milan: manca chiarezza Oggi parte dello scenario è differente. Il Milan sta trattando il dossier Donnarumma con tutto il tatto possibile, non lo ha messo ancora di fronte a un bivio professionale e lo sta proteggendo agli ...

