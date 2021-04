“Love comes back to me”, il primo singolo del cantautore JABONI, è in radio e in digitale dal 16 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) “Love comes back to me”, per Gil Produzioni, è il primo singolo in inglese dell’intenso cantautore JABONI in radio e in digitale dal 16 aprile accompagnato dal videoclip Il brano, prodotto da GIL produzioni di Giorgio Lorito, racconta un amore fatto di attese e distanze ma anche capace di fiorire nella lontananza e fortificarsi a ogni nuovo incontro. Racconta un amore che libera dalle costrizioni, trae in salvo e fuori dal buio. Un amore che dona e nel suo donarsi senza riserve pretende di essere ricambiato. Pretende che l’amore donato torni indietro, dove sarà accolto, ogni volta come sempre. É un amore che sa aspettare perché è un amore che conosce. Sa che anche se costretto in case e città diverse verrà sempre ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) “to me”, per Gil Produzioni, è ilin inglese dell’intensoine indal 16accompagnato dal videoclip Il brano, prodotto da GIL produzioni di Giorgio Lorito, racconta un amore fatto di attese e distanze ma anche capace di fiorire nella lontananza e fortificarsi a ogni nuovo incontro. Racconta un amore che libera dalle costrizioni, trae in salvo e fuori dal buio. Un amore che dona e nel suo donarsi senza riserve pretende di essere ricambiato. Pretende che l’amore donato torni indietro, dove sarà accolto, ogni volta come sempre. É un amore che sa aspettare perché è un amore che conosce. Sa che anche se costretto in case e città diverse verrà sempre ...

“Love comes back to me” il primo singolo di Jaboni “Love comes back to me”, per Gil Produzioni, è il primo singolo in inglese dell’intenso cantautore JABONI in radio e in digitale dal 16 aprile accompagnato dal videoclip. Il brano, prodotto da GIL pro ...

