Ladri armati in casa | notte di terrore per Smalling e la famiglia

Advertising

g_iallorossi : Nottata da sogno per la #ASRoma, ma da incubo per Chris #Smalling: il difensore derubato dentro casa da tre uomini… -

Ultime Notizie dalla rete : Ladri armati

... tra l'Ardeatina e l'Eur, nel cuore di Roma, stava dormendo quando nella notte tre uominie ... Il precedente ? A novembre, alla vigilia di Fiorentina - Roma, alcunisi erano introdotti ...Commenta per primo Mentre la Roma gioiva per il passaggio del turno, il difensore inglese Chris Smalling subiva in casa una rapina. Il calciatore giallorosso è stato costretto da tread aprire la cassaforte presente nella sua abitazione. Un periodo no per Smalling alle prese con parecchi problemi fisici.PORTO SANT’ELPIDIO - Blitz dei carabinieri nel covo dei ladri, la villa sulla Statale usata da base per la gang che tiene in allarme la zona centronord a Porto Sant’Elpidio. In totale ...Mentre la Roma gioiva per il passaggio del turno, il difensore inglese Chris Smalling subiva in casa una rapina. Il calciatore giallorosso è stato costretto da tre ladri armati ad aprire la cassaforte ...