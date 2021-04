Yuki Tsunoda e F1 | giovani talenti crescono

(Di giovedì 15 aprile 2021)e la F1 sono ormai una cosa sola. Il giovane pilota giapponese è la rivelazione di questa stagione di corse. Gareggia con la scuderia Alpha Tauri e il suo compagno di team è il francese Pierre Gasly.ha stupito tutti per la sua determinazione, il suo impegno e la sua dedizione, caratteristiche che sicuramente faranno di lui un grande campione. GP di Imola è alle porte: parlano Gasly ee F1: “Bahrain? Grande emozione”ha debuttato in Formula Uno lo scorso 28 marzo, quando è sceso in pista nel circuito del Bahrain. Se tutti si aspettavano di vedere il ragazzino nuovo un po’ impaurito e impacciato, consi sono dovuti per forza ricredere. Il giovane pilota giapponese al ...

L'altro ferrarista Carlos Sainz paga 50 volte la posta, così come il giapponese. Verstappen è avanti a tutti nelle qualifiche del sabato, a tre settimane dalla pole position conquistata ...Il nono posto dia Sakhir, infatti, non è assolutamente indicativo delle potenzialità del team di Faenza, che a Imola gioca in casa. Pierre Gasly, fuori dai punti, ha compromesso la sua ...(Milano 15 aprile 2021) - L'inglese della Mercedes non è più l'unico favorito: il GP Emilia-Romagna potrebbe risolversi in un testa a testa fra lui e ...L'inglese della Mercedes non è più l'unico favorito: il GP Emilia-Romagna potrebbe risolversi in un testa a testa fra lui e l'olandese della Red Bull, entrambi dati a 2,25.