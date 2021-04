Vignola, soffoca la moglie malata con un cuscino e si costituisce ai carabinieri (Di giovedì 15 aprile 2021) . Ha ucciso la moglie malata da tempo nel cuore della notte soffocandola con un cuscino mentre la donna dormiva, poi ha chiamato i carabinieri ai quali ha confessato l’omicidio. Per questo un uomo di 73 anni è stato arrestato questa mattina all’alba a Vignola, comune del Modenese, in Emilia-Romagna. Ha chiamato i carabinieri poco dopo le cinque confessando di aver ucciso la moglie: “L’ho soffocata con un cuscino”, avrebbe detto ai militari che poco dopo si sono presentati a casa dell’uomo, a Vignola, nel Modenese. È qui che hanno trovato il corpo ormai senza vita della donna e l’uomo autore del delitto e reo confesso. La vittima era malata da tempo: Non ce la facevo più a vederla ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 15 aprile 2021) . Ha ucciso lada tempo nel cuore della nottendola con unmentre la donna dormiva, poi ha chiamato iai quali ha confessato l’omicidio. Per questo un uomo di 73 anni è stato arrestato questa mattina all’alba a, comune del Modenese, in Emilia-Romagna. Ha chiamato ipoco dopo le cinque confessando di aver ucciso la: “L’hota con un”, avrebbe detto ai militari che poco dopo si sono presentati a casa dell’uomo, a, nel Modenese. È qui che hanno trovato il corpo ormai senza vita della donna e l’uomo autore del delitto e reo confesso. La vittima erada tempo: Non ce la facevo più a vederla ...

