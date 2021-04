Vaccino: in 48 ore oltre 1.600 prenotazioni da webapp (Di giovedì 15 aprile 2021) “In poco più di 48 ore dall’entrata in funzione della webapp per la prenotazione della vaccinazione per il Covid-19, sono oltre 1.600 i cittadini che hanno utilizzato questo nuovo strumento per fissare l’appuntamento per la somministrazione del Vaccino”. A darne comunicazione è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi, il quale, facendo il punto sull’andamento della campagna vaccinale, ha evidenziato che “in base alle ultime rilevazioni delle 8.800 prenotazioni effettuate nella giornata di ieri 543 sono avvenute tramite la webapp: considerando le 1.120 prenotazioni del giorno precedente, dalla sua entrata in funzione sono quindi 1.663 gli utenti che hanno optato per questo nuovo strumento, il quale si affianca al call center regionale, ai ... Leggi su udine20 (Di giovedì 15 aprile 2021) “In poco più di 48 ore dall’entrata in funzione dellaper la prenotazione della vaccinazione per il Covid-19, sono1.600 i cittadini che hanno utilizzato questo nuovo strumento per fissare l’appuntamento per la somministrazione del”. A darne comunicazione è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi, il quale, facendo il punto sull’andamento della campagna vaccinale, ha evidenziato che “in base alle ultime rilevazioni delle 8.800effettuate nella giornata di ieri 543 sono avvenute tramite la: considerando le 1.120del giorno precedente, dalla sua entrata in funzione sono quindi 1.663 gli utenti che hanno optato per questo nuovo strumento, il quale si affianca al call center regionale, ai ...

