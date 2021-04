Roma-Ajax, Mancini ammonito: era diffidato, salta eventuale semifinale d’andata (Di giovedì 15 aprile 2021) Gianluca Mancini è stato ammonito durante il secondo tempo di Roma-Ajax, incontro valido per il ritorno dei quarti di finale dell’Europa League 2020/2021. Il difensore italiano era diffidato e dunque la sanzione disciplinare ai suoi danni costerà caro al club capitolino: Mancini dovrà saltare l’andata dell’eventuale semifinale giallorossa. Notizia tutt’altro che confortante per Paulo Fonseca, considerando il periodo di evidente emergenza della retroguardia giallorossa, dal punto di vista numerico. Dopo Marash Kumbulla e Chris Smalling, Gianluca Mancini rappresenterà una pesantissima assenza per la difesa della Roma. Bryan Cristante, come già fatto negli ultimi tempi, dovrà fare gli straordinari, ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Gianlucaè statodurante il secondo tempo di, incontro valido per il ritorno dei quarti di finale dell’Europa League 2020/2021. Il difensore italiano erae dunque la sanzione disciplinare ai suoi danni costerà caro al club capitolino:dovràre l’andata dell’giallorossa. Notizia tutt’altro che confortante per Paulo Fonseca, considerando il periodo di evidente emergenza della retroguardia giallorossa, dal punto di vista numerico. Dopo Marash Kumbulla e Chris Smalling, Gianlucarappresenterà una pesantissima assenza per la difesa della. Bryan Cristante, come già fatto negli ultimi tempi, dovrà fare gli straordinari, ...

SkySport : ?? 'LA BELLA D'EUROPA' ? ?? Europa League, ritorno quarti di finale ??? ROMA-AJAX ?? Dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport… - CB_Ignoranza : Sotto 1-0 e con un rigore contro, ma i giallorossi non muoiono mai. Ajax 1-2 Roma. La Lupa sbanca Amsterdam ??… - Totonnix94 : LAjax si butterà in avanti: la velocità di #Mayoral potrebbe aiutare la Roma a punirli in contropiede #ASRoma #UEL… - PagineRomaniste : 81’ - Altro cambio per la Roma: esce Calafiori un po’ acciaccato, entra Villar Roma-Ajax 1-1 #ASRoma #RomaAjax #UEL - siamo_la_Roma : ?? Primo cambio per la #Roma all'80' ?? Esce #Dzeko, al suo posto #Mayoral ?? La cronaca di #RomaAjax. 1-1 #ASRoma… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ajax Roma - Ajax 1 - 1, il risultato in diretta LIVE ROMA - AJAX 1 - 1 LIVE 49' Brobbey (A), 72' Dzeko (R) ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. ...

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score: Arsenal e Villarreal super! Sia come sia, Roma Ajax sarà solo una delle sfide cui assisteremo. Le altre, in rigoroso ordine alfabetico, sono Manchester United Granada, Slavia Praga Arsenal e Villarreal Dinamo Zagabria. ...

Roma-Ajax, giallo pesante: salterà la prossima partita Roma-Ajax si sta rivelando davvero una partita di sofferenza per i colori giallorossi. E con alcune decisioni arbitrali che fanno discutere.

LIVE Roma-Ajax 1-1 - Edin Dzeko firma il pareggio Serata importante quella della Roma di Paulo Fonseca, pronta a ospitare l'Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi devono difendere il prezioso 2-1 conquistato una settima ...

