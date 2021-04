Q4 e - tron | la nuova idea di progresso

(Di giovedì 15 aprile 2021) Si chiama "Celebration of Progress", è la giornata dedicata altecnologico ed è l'evento scelto da Audi per presentare l'ultimo suo gioiello, ovviamente elettrico: la Audi Q4 e -, ...

Ultime Notizie dalla rete : tron nuova

Al lancio saranno offerte con tre configurazioni di powertrain, al cui vertice si colloca la versione 50 e -quattro da 299 CV, possono contare su generose autonomie e tempi di ricarica ridotti. ...LaQ4 e -verrà proposta anche in versione Sportback, con l'arrivo nelle concessionarie di quest'ultima previsto per il terzo trimestre 2021. La variante standard invece sarà disponibile ...Si chiama 'Celebration of Progress', è la giornata dedicata al progresso tecnologico ed è l'evento scelto da Audi per presentare l'ultimo ...Un numero ricco di anteprime, oltre alla full electric della Casa dei quattro anelli, le Alfa Romeo più potenti GTA, GTAm e la Ferrari Portofino M. E in più eco i piani delle Associazioni di categoria ...