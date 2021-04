Isabella Ricci di UeD, chi è la dama “più raffinata” che si è subito imposta come rivale di Gemma Galgani (Di giovedì 15 aprile 2021) Tra le nuove dame del trono over di Uomini e Donne c’è anche Isabella che, dopo essersi presentata al pubblico e aver incantato tutti con il suo atteggiamento elegante e raffinato, sta conoscendo alcuni cavalieri del parterre che hanno un trascorso anche con Gemma Galgani. Proprio così e per questo motivo l’ingresso di Isabella in trasmissione ha portato il pubblico a fare immediatamente un paragone con la dama storica del programma che, da più di dieci anni ormai, sta cercando l’amore nello studio di Maria De Filippi. Isabella ha infatti deciso di conoscere Biagio con cui c’è stato anche un bacio. Quello stesso Biagio che ha già frequentato Gemma che, tuttavia, non ha espresso troppi pareri sulla frequentazione tra il suo ex cavaliere e la nuova arrivata. Ma non è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Tra le nuove dame del trono over di Uomini e Donne c’è ancheche, dopo essersi presentata al pubblico e aver incantato tutti con il suo atteggiamento elegante e raffinato, sta conoscendo alcuni cavalieri del parterre che hanno un trascorso anche con. Proprio così e per questo motivo l’ingresso diin trasmissione ha portato il pubblico a fare immediatamente un paragone con lastorica del programma che, da più di dieci anni ormai, sta cercando l’amore nello studio di Maria De Filippi.ha infatti deciso di conoscere Biagio con cui c’è stato anche un bacio. Quello stesso Biagio che ha già frequentatoche, tuttavia, non ha espresso troppi pareri sulla frequentazione tra il suo ex cavaliere e la nuova arrivata. Ma non è ...

