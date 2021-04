Covid oggi 16.974 casi e 380 morti, scendono di 73 unità i ricoverati in intensiva (Di giovedì 15 aprile 2021) Covid in Italia oggi bollettino del 15 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore sono in leggera crescita, 16.974 contro i 16.168 emersi ieri. I tamponi eseguiti sono 319.633, in lieve calo rispetto a ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono 380, in calo rispetto ai 469 di ieri. L’indice di positività oggi sale al 5,3% dal 4,8% di ieri. (prosegue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 3.417 (-73) con 211 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. I guariti sono 21.220 in più rispetto a ieri, in totale raggiungono quota 3.200.196. Gli attuali positivi ad oggi sono 510.023 (-4.637). In Campania 2.224 nuovi casi e 40 decessi, 2.168 i guariti ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 15 aprile 2021)in Italiabollettino del 15 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovidinelle ultime 24 ore sono in leggera crescita, 16.974 contro i 16.168 emersi ieri. I tamponi eseguiti sono 319.633, in lieve calo rispetto a ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono 380, in calo rispetto ai 469 di ieri. L’indice di positivitàsale al 5,3% dal 4,8% di ieri. (prosegue dopo la foto) Iin terapiasono 3.417 (-73) con 211 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. I guariti sono 21.220 in più rispetto a ieri, in totale raggiungono quota 3.200.196. Gli attuali positivi adsono 510.023 (-4.637). In Campania 2.224 nuovie 40 decessi, 2.168 i guariti ...

RobertoBurioni : Sulla base di questi dati possiamo affermare che Israele, grazie alla vaccinazione a tappeto, oggi è praticamente u… - borghi_claudio : Voto oggi in commissioni unite sanità e lavoro. COVID, SALVINI: PD E 5STELLE VIETANO ALLE REGIONI DI ALLENTARE LE… - borghi_claudio : @GiacomoPetrell4 @SaverioDiGiulio @AlbertoBagnai @GuidoCrosetto @LegaSalvini Anche smascherare chi è pro chiusure i… - Michele02828265 : #Covid oggi altri 16.974 contagi e 380 morti. In Francia e Germania le cose vanno peggio e pensano di copiare il mo… - occhio_notizie : #Covid: il #bollettino con i dati di oggi in #Italia -