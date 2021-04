Si spacciavano per carabinieri per truffare anziani, arrestati padre e figlio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Pescara - Truffavano anziani spacciandosi per carabinieri, ma padre e figlio, di 55 e 34 anni, residenti nella Provincia di Pescara, sono stati individuati e denunciati per usurpazione di funzioni pubbliche, furto e truffa. I due fingendosi militari dell'Arma avvicinavano persone anziane a bordo delle loro autovetture contestando infrazioni al codice della strada e chiedendo somme di denaro per non procedere con le sanzioni previste. In alcuni casi andavano anche a casa del malcapitato fingendo di effettuare perquisizioni finalizzate al furto di oggetti di valore e soldi. Era accaduto agli inizi di febbraio ad un anziano signore di Penne, che mentre era in giro per il paese a bordo della propria autovettura si era visto affiancare da due persone, che qualificandosi come carabinieri lo avevano invitato ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 14 aprile 2021) Pescara - Truffavanospacciandosi per, ma, di 55 e 34 anni, residenti nella Provincia di Pescara, sono stati individuati e denunciati per usurpazione di funzioni pubbliche, furto e truffa. I due fingendosi militari dell'Arma avvicinavano persone anziane a bordo delle loro autovetture contestando infrazioni al codice della strada e chiedendo somme di denaro per non procedere con le sanzioni previste. In alcuni casi andavano anche a casa del malcapitato fingendo di effettuare perquisizioni finalizzate al furto di oggetti di valore e soldi. Era accaduto agli inizi di febbraio ad un anziano signore di Penne, che mentre era in giro per il paese a bordo della propria autovettura si era visto affiancare da due persone, che qualificandosi comelo avevano invitato ...

Advertising

AleGuerani : @MariuzzoAndrea E me la spacciavano come una da seguire per l'arguzia della sua comunicazione - AmirKhamsei : @miche_simonetti @Agricolturabio1 @LegaleMeglio @AntigoneOnlus Questo per quanto riguarda il metodo, riguardo al me… - attilascuola : RT @neo_dymium: @markorusso69 La 'pizza' che spacciavano per Italiana al 'ristorante' 'Mamma mia' (????) a Marrakech nel 1990 era del tutto… - neo_dymium : @markorusso69 La 'pizza' che spacciavano per Italiana al 'ristorante' 'Mamma mia' (????) a Marrakech nel 1990 era de… - kranos_it : RT @swascan: #cybersecurity #BRATA è il #malware che si sta diffondendo tramite #app #Android malevoli, rilevate nel mentre si spacciavano… -