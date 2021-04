Luca Attanasio nel cuore di Isfoa: XVII Premio Internazionale ‘alla memoria’ (Di mercoledì 14 aprile 2021) Luca Attanasio: lo sfortunatissimo ambasciatore italiano a Kinshasa verrà insignito – alla Memoria – del prestigioso Premio Internazionale Isfoa alla Carriera. La XVII edizione Anno 2021 si svolgerà nel Palazzo Arcivescovile di Monreale (Palermo) sabato 15 maggio 2021. Il più giovane ambasciatore italiano nel mondo, tragicamente scomparve in un agguato avvenuto a Goma lunedì 22 Febbraio 2021. Con lui perirono il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista congolese Mustapha Milambo. Per la prima volta nella storia della manifestazione, il Premio Internazionale Isfoa verrà attribuito ‘alla memoria’. Il magnifico rettore Isfoa, Stefano Masullo, spiega il senso di quest’impegno. ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 14 aprile 2021): lo sfortunatissimo ambasciatore italiano a Kinshasa verrà insignito – alla Memoria – del prestigiosoalla Carriera. Laedizione Anno 2021 si svolgerà nel Palazzo Arcivescovile di Monreale (Palermo) sabato 15 maggio 2021. Il più giovane ambasciatore italiano nel mondo, tragicamente scomparve in un agguato avvenuto a Goma lunedì 22 Febbraio 2021. Con lui perirono il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista congolese Mustapha Milambo. Per la prima volta nella storia della manifestazione, ilverrà attribuito. Il magnifico rettore, Stefano Masullo, spiega il senso di quest’impegno. ...

Ultime Notizie dalla rete : Luca Attanasio Assemblea Grande dell'Educazione Civica ... Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria Patrizio Bianchi, Ministro dell'Istruzione Una Settimana per Luca Attanasio, "cittadino esemplare" in collaborazione con Chiama L'Africa/Cipsi ...

Una Settimana Civica dal 19 al 25 aprile In memoria di Luca Attanasio , cittadino esemplare Dal 19 al 25 aprile 2021 si svolgerà la prima "Settimana Civica", una originale iniziativa dedicata alla valorizzazione e promozione dell'educazione ...

Arese dedica la Settimana Civica al diplomatico Luca Attanasio Arese dedica la Settimana Civica al diplomatico Luca Attanasio. L'iniziativa dal 19 al 25 aprile è dedicata all'educazione civica.

