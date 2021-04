La bellezza di un assist e delle sue esecuzioni | da Muller a Cuadrado

Leggi su zon

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Vivere per vedere gli altri gioire, vincere grazie al genio e all’altruismo. Lo stile deglivaria in Europa: chi comanda questa classifica? La gioia di un gol passa attraverso ladi un, uno yin e yang che disciplina la filosofia del calcio. Un gol si realizza con un, ma unnon può esistere senza un gol. La relazione è molto stretta, si abbracciano, ma spesso nella banalitànarrazioni tendiamo a non considerare il gesto altruistico. Pura invenzione, genio, spesso la vera essenza del gioco. Il calcio è sport di squadra per eccellenza e in una squadra si pensa sempre a come tenere vivo il collante. Ogni club ha la sua vinavil, il tasto play che permette all’orchestra di dare inizio alla melodia. Ma come in ogni sport i suoni sono ...