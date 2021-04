Covid: non ferma i giocattoli, +5% in primo trimestre 2021, boom giochi tavolo (2) (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Adnkronos) - Durante il primo lockdown dell'anno scorso la categoria games&puzzle (giochi da tavolo e di società, puzzle) ha raddoppiato il fatturato ed è diventata la prima categoria del mercato toys, con un peso in valore del 23%. Tra i preferiti, i grandi classici come Monopoly, Cluedo e Indovina Chi? (compresi Uno e Risiko). Il primo semestre del 2020, tuttavia, non è stato dei migliori, con un giro d'affari in calo del -14% a valore e in flessione anche in volume (-28%). Le performance dei mesi di marzo, aprile e maggio sono stati impattati dal lockdown e dal blocco imposto dal governo per la vendita dei giocattoli, facendo registrare un calo in fatturato di circa 49 milioni. Il mese di giugno ha però mostrato una ripresa, incrementando il fatturato di 7,3 milioni rispetto al 2019 (+12%). ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Adnkronos) - Durante illockdown dell'anno scorso la categoria games&puzzle (dae di società, puzzle) ha raddoppiato il fatturato ed è diventata la prima categoria del mercato toys, con un peso in valore del 23%. Tra i preferiti, i grandi classici come Monopoly, Cluedo e Indovina Chi? (compresi Uno e Risiko). Ilsemestre del 2020, tuttavia, non è stato dei migliori, con un giro d'affari in calo del -14% a valore e in flessione anche in volume (-28%). Le performance dei mesi di marzo, aprile e maggio sono stati impattati dal lockdown e dal blocco imposto dal governo per la vendita dei, facendo registrare un calo in fatturato di circa 49 milioni. Il mese di giugno ha però mostrato una ripresa, incrementando il fatturato di 7,3 milioni rispetto al 2019 (+12%). ...

Advertising

ladyonorato : Ma naturalmente, al nostro ministero per la sanità non balena nemmeno per la mente di cominciare ad affrontare il C… - nicola_pinna : Questo succede negli ospedali della #Sardegna. Questo è il racconto della mia giornata di ieri, nascosto tra i socc… - repubblica : Covid: chi non fa attività fisica ha il 73% di probabilità di finire in terapia intensiva - zazoomblog : Covid: non ferma i giocattoli +5% in primo trimestre 2021 boom giochi tavolo (2) - #Covid: #ferma #giocattoli… - FartFromAmerika : RT @LaviniaBLR: Chi non vuole vaccinarsi è un “nazista” Chi critica tutta la gestione covid è un “negazionista” Poi ci sono quelli buoni… -