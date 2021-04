Covid | Ali | ' fiere libro si focalizzino su promozione lettura e formazione per addetti'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ali

La Sicilia

L'Inter vince ancora , e adesso si mette davvero le, grazie alla vittoria conquistata contro il Cagliari , in un match che a dispetto dell'enorme ... ospitati in un San Siro , chepermettendo, ...'In questo senso, l'amministrazione comunale si è adoperata in stretta sinergia con il commissario, Giuseppe Liberti, e l'Azienda sanitaria provinciale al fine di allestire un hub vaccinale al ...E’ quanto chiede l’Ali, l’Associazione Librai italiani aderente a Confcommercio, in una nota nella quale ricorda che “nei prossimi mesi, auspicabilmente ripartiranno anche le grandi fiere del libro” ...Ad Acireale preoccupa la crescita di positivi al Coronavirus: per tale ragione, non si escluderebbe il passaggio del Comune in “zona rossa”.