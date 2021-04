Bucchi: “Gattuso si è sentito tradito da Aurelio De Laurentiis” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gennaro Gattuso è pronto a lasciare Napoli a fine stagione. Il rapporto con Aurelio De Laurentiis si è oramai interrotto e non c’è speranza che si possa recuperare. Sulla questione è intervenuto Cristian Bucchi che ha spiegato i motivi di frizione tra il tecnico ed il presidente del Napoli: “Credo semplicemente che nei rapporti tra persone genuine a volte ci sia facilità e altre volte difficoltà. Nel momento in cui il Napoli ha avuto qualche partita di difficoltà e ci sono state telefonate da parte del presidente penso che per Rino si sia chiuso il sipario. Stavano trattando il rinnovo di contratto che sembrava scontatissimo, si è passati dal programmare un futuro a lungo termine al sentirsi tradito. Da lì la rottura“. Bucchi parla poi della situazione attuale degli azzurri che ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gennaroè pronto a lasciare Napoli a fine stagione. Il rapporto conDesi è oramai interrotto e non c’è speranza che si possa recuperare. Sulla questione è intervenuto Cristianche ha spiegato i motivi di frizione tra il tecnico ed il presidente del Napoli: “Credo semplicemente che nei rapporti tra persone genuine a volte ci sia facilità e altre volte difficoltà. Nel momento in cui il Napoli ha avuto qualche partita di difficoltà e ci sono state telefonate da parte del presidente penso che per Rino si sia chiuso il sipario. Stavano trattando il rinnovo di contratto che sembrava scontatissimo, si è passati dal programmare un futuro a lungo termine al sentirsi. Da lì la rottura“.parla poi della situazione attuale degli azzurri che ...

