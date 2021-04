Amici 20, Aka7even sempre più in crisi: “Sono arrivato al limite” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo la puntata serale, del programma della De Filippi, ‘Amici 20’ il cantante Aka7even, allievo di Anna Pettinelli, è andato sempre più in crisi. Aka7even ad Amici 2021Il ragazzo, già durante l’anno, ha spesso dimostrato di essere molto sensibile e insicuro, malgrado sia dotato di grandi capacità artistiche. Sembra però, che nelle puntate del serale, l’allievo non stia convincendo i giudici, ed i commenti non positivi, hanno gettato ancora di più il cantante nello sconforto. La sua insegnante, Anna Pettinelli, ha provato a scuoterlo e a farlo reagire, senza però riuscirci. Il cantante, sembra essere sprofondato in una crisi senza ritorno. L’insegnante, a questo punto, è stata costretta a lanciargli un ultimatum: “Se hai questo atteggiamento moscio ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo la puntata serale, del programma della De Filippi, ‘20’ il cantante, allievo di Anna Pettinelli, è andatopiù inad2021Il ragazzo, già durante l’anno, ha spesso dimostrato di essere molto sensibile e insicuro, malgrado sia dotato di grandi capacità artistiche. Sembra però, che nelle puntate del serale, l’allievo non stia convincendo i giudici, ed i commenti non positivi, hanno gettato ancora di più il cantante nello sconforto. La sua insegnante, Anna Pettinelli, ha provato a scuoterlo e a farlo reagire, senza però riuscirci. Il cantante, sembra essere sprofondato in unasenza ritorno. L’insegnante, a questo punto, è stata costretta a lanciargli un ultimatum: “Se hai questo atteggiamento moscio ...

Sabrina19355206 : RT @PrelemiDeddyRos: Non si è parlato abbastanza del daytime trash di aka -Si è rotto il forno -Stash mi ha votato perché ho cambiato il… - chiara0174 : RT @PrelemiDeddyRos: Non si è parlato abbastanza del daytime trash di aka -Si è rotto il forno -Stash mi ha votato perché ho cambiato il… - PrelemiDeddyRos : Non si è parlato abbastanza del daytime trash di aka -Si è rotto il forno -Stash mi ha votato perché ho cambiato… - Marilaa04 : RT @lumberjack2303: Ieri alle 19:00 su Italia 1 hanno trasmesso il funerale di Amici di Maria de Filippi, con partecipazione straordinaria… - ElisaDiGiacomo : Amici 20, Pettinelli sbotta con Aka7even: 'Sei una lagna, nulla è perduto' -