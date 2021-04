Sassuolo, chiusa la striscia negativa: subiva gol da un girone intero (Di martedì 13 aprile 2021) Contro il Benevento, il Sassuolo è riuscito finalmente a tenere la porta inviolata: non accadeva dalla partita di andata proprio contro i giallorossi Finalmente Consigli riesce a tenere la sua porta inviolata e mette fine, con due belle parate nel finale di partita col Benevento, a una striscia di gol subiti che durava da un girone intero. Esattamente dalla partita di andata contro i giallorossi. Il Sassuolo, prima del match di ieri, subiva infatti gol da 18 partite consecutive; record negativo di sempre nella storia del club neroverde. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Contro il Benevento, ilè riuscito finalmente a tenere la porta inviolata: non accadeva dalla partita di andata proprio contro i giallorossi Finalmente Consigli riesce a tenere la sua porta inviolata e mette fine, con due belle parate nel finale di partita col Benevento, a unadi gol subiti che durava da un. Esattamente dalla partita di andata contro i giallorossi. Il, prima del match di ieri,infatti gol da 18 partite consecutive; record negativo di sempre nella storia del club neroverde. L'articolo proviene da Calcio News 24.

