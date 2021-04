Masters 1000 Montecarlo 2021: Davidovich Fokina elimina Berrettini in due set (Di martedì 13 aprile 2021) Matteo Berrettini è uscito di scena prematuramente dal Masters 1000 di Montecarlo 2021, cedendo all’esordio a un ottimo Alejandro Davidovich Fokina, superiore tramite il punteggio di 7-5, 6-4. Ritorno in campo amaro di Berrettini, dopo le buone prestazioni in doppio a Cagliari, per lungo tempo sotto ritmo ed eccessivamente falloso da fondocampo. Davidovich ha difeso e contrattaccato splendidamente, facendo valere i punti forti delle proprie caratteristiche e non concedendo a Berrettini la possibilità di dominare dal centro del campo. Servizio altalenante, dritto altrettanto, rovescio spesso inefficace, ma, soprattutto, una forma fisica inevitabilmente non eccellente. Davidovich ha superato ... Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021) Matteoè uscito di scena prematuramente daldi, cedendo all’esordio a un ottimo Alejandro, superiore tramite il punteggio di 7-5, 6-4. Ritorno in campo amaro di, dopo le buone prestazioni in doppio a Cagliari, per lungo tempo sotto ritmo ed eccessivamente falloso da fondocampo.ha difeso e contrattaccato splendidamente, facendo valere i punti forti delle proprie caratteristiche e non concedendo ala possibilità di dominare dal centro del campo. Servizio altalenante, dritto altrettanto, rovescio spesso inefficace, ma, soprattutto, una forma fisica inevitabilmente non eccellente.ha superato ...

Advertising

Eurosport_IT : Matteo Berrettini subito fuori a Monte Carlo ???????? Il report: - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MONTE-CARLO, SONEGO AL SECONDO TURNO Battuto l'ungherese Fucsovics in 2 set (6-3, 6-4… - sportface2016 : #montecarlomasters 2021: #Sonego avanti senza problemi, #Fucsovics steso in due set - MarcoBeltrami79 : Sonego batte Fucsovics nel primo turno del Montecarlo Masters 1000: sfiderà Zverev #sonego #montecarlomasters… - Corleone9375 : RT @federtennis: Lorenzo #Sonego inizia il suo cammino al Masters 1000 di Monte-Carlo aggiudicandosi il match contro Fucsovics per 6-3 6-4!… -