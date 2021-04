Leonardo | PSG-Bayern | Loving Vincent o Parto col folle? La tv del 13 aprile

Leggi su bergamonews

(Di martedì 13 aprile 2021) Per la prima serata in tv, martedì 13su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”. Verranno proposti due episodi: nel primo, ritrovata Caterina,porta avanti il suo lavoro, ma è frustrato dal successo crescente di un artista più giovane, Michelangelo Buonarroti. Mettendo da parte i suoi sentimenti,si lascia convincere ad accettare una nuova commissione, il gigantesco affresco della Battaglia di Anghiari, ma si trova in competizione con il nuovo rivale. Con i minuti contati, Stefano Giraldi si impegna a salvaree scopre finalmente la verità che si nasconde dietro il suo segreto più grande. Nel secondo, ormai a conoscenza dei fatti, ma senza prove, una rivelazione inaspettata porta Stefano a chiedere aiuto a una fonte improbabile. Con il patibolo sempre più ...