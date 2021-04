Il cantiere di Gaja fa discutere | per gli ambientalisti il versante è fragile

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : cantiere Gaja

http://gazzettadalba.it/

... "Non ho gioito affatto quando ho visto il gigantesco scavo in collina" Maurizio Marello, consigliere regionale ed ex sindaco di Alba, a fine marzo ha effettuato un sopralluogo nel, di ...Immagino cheritenga che fra qualche anno, rimosso il, quelle ferite saranno risanate da una cantina sotterranea ricoperta di verde e circondata da curatissimi vigneti: il tempio di ...Per gli ambientalisti il versante è fragile: sarebbe opportuno effettuare verifiche tecnico-geologiche su tutta la zona intorno ...