Francesco Oppini rompe il silenzio: “Io Padre? Mi do due anni di tempo” (Di martedì 13 aprile 2021) Francesco Oppini e il desiderio di diventare Padre Senza ombra di dubbio Francesco Oppini è stato uno dei protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip che si è concluso lo scorso primo marzo decretando Tommaso Zorzi vincitore. E proprio col rampollo meneghini il figlio di Alba Parietti ha stretto un’amicizia speciale che continua nonostante i riflettori e le telecamere della casa di Cinecittà sono stati spenti. E se l’imprenditore piemontese ha chiarito sin da subito che tra loro poteva esserci solo un affetto amicale, l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 si è preso una cotta per lui. Da qualche mese il venditore di automobili è tornato tra le braccia della fidanzata Cristina e in una recente intervista al magazine Mio ha fatto una confessione inattesa. “Di figli ne parliamo, ci ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021)e il desiderio di diventareSenza ombra di dubbioè stato uno dei protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip che si è concluso lo scorso primo marzo decretando Tommaso Zorzi vincitore. E proprio col rampollo meneghini il figlio di Alba Parietti ha stretto un’amicizia speciale che continua nonostante i riflettori e le telecamere della casa di Cinecittà sono stati spenti. E se l’imprenditore piemontese ha chiarito sin da subito che tra loro poteva esserci solo un affetto amicale, l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 si è preso una cotta per lui. Da qualche mese il venditore di automobili è tornato tra le braccia della fidanzata Cristina e in una recente intervista al magazine Mio ha fatto una confessione inattesa. “Di figli ne parliamo, ci ...

Advertising

VanityFairIt : Francesco Oppini compie oggi 39 anni. A lui, e a tutti gli #Ariete come lui, tanti, tantissimi auguri! E gli altri… - fenji83 : RT @martiraranans: Quanto sei bono Francesco Oppini #tzvip - fenji83 : RT @saralicusato98: DIMMI CHE GUARDI FRANCESCO MARIA OPPINI SENZA DIRMI CHE GUARDI FRANCESCO MARIA OPPINI TUTORIAL by TOMMASO MARIA ZORZI:… - Tata08215870 : RT @ziedireneaut: Francesco Maria Oppini tu quegli occhi te li devi coprire hai capito? #tzvip - antonio_bozz_7 : Mi fa crepare questa cosa che Tommaso Maria Zorzi e Francesco Maria Oppini canteranno Your Song di Elton John di fr… -