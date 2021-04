Dado | “Parteciperei a Lol Chi ride è fuori?” | “I miei eredi”

Leggi su altranotizia

(Di martedì 13 aprile 2021)è uno dei comici italiani più amati, abbiamo avuto il piacere di averlo con noi nella rubrica “Quattro chiacchiere con…”. Ecco le sue parole.(Instagram)Così inizia l’intervista: “Sono sempre stato per la satira. Ho avuto una predilezione per le canzoni con dei contenuti. Io amo molto i cantautori che nascono in un periodo di protesta, quindi le loro composizioni avevano un impatto sociale molto importante, avevano dei significati. Questo mi ha segnato dal momento in cui poi ho iniziato a fare il comico. Quando scrivo sono molto affascinato dai temi sociali. Imodelli sono Giorgio Gaber, Guccini, De Andrè che trattavano di minoranze e parlavano di grandi temi della vita meno pop di altri“. Si parla anche della sua carriera e del programma trend topic del momento: “Il comico non deve cambiare il mondo, ...