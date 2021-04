Sofagate | Michel | «Rammarico per l’incidente | l’Ue non si divida» L’ira di von der Leyen | «Non accada mai più»

(Di martedì 13 aprile 2021) Nelle prossime ore il presidente del Consiglio europeo Charlespartecipa alla conferenza dei presidenti del Parlamento europeo. E in questa occasione – dopo l’incontro di ieri con la presidente della Commissione europea Ursula von der– tenterà di rasserenare ulteriormente il cielo sopra Bruxelles, facendo mea culpa pubblicamente. Fonti europee rendono noto chesfrutterà l’occasione per esprimere il suo «profondo» per quanto accaduto ad Ankara. Il presidente dirà che «un simile incidente non può ripetersi» e approfitterà di questa sede per lanciare un appello: «Non dobbiamo permettere a nessuno di dividere l’Unione europea». Nel corso del duro faccia a faccia di ieri, a palazzo Berlaymont, Von derha messo le cose in chiaro e, per lasciarsi la settimana di gelo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oggi il primo incontro tra il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ed il presidente del Consiglio… - Corriere : Sofagate, von der Leyen incontra Michel dopo l’incidente della sedia: «Mai più simil... - SkyTG24 : Sofagate, Von der Leyen incontra Michel: 'Mai più situazioni simili' - SmorfiaDigitale : Sofagate, von der Leyen incontra Michel dopo l incidente della sedia: Mai pi sim... - occhio_notizie : La presidente von der Leyen ha chiarito che non permetterà mai più che una situazione del genere si ripresenti un'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sofagate Michel

I due leader Ue riferiscono questo martedì all'Eurocamera. Ankara ne esce rafforzata. In rete le Ong femministe chiedono le dimissioni del presidente del Consiglio europeo ......europea Ursula von der Leyen ha discusso oggi pomeriggio con il presidente del Consiglio europeo Charlesdella visita ad Ankara, esattamente una settimana dopo l'incidente del ''. Lo ...Faccia a faccia della presidente della Commissione europea con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo il "sofagate" ...Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? La frase di successo di Nanni Moretti in Ecce bombo mi è tornata in mente all’ennesima discussione in tv sui silenzi e sul ...