Milano, ci mancava la pioggia. Caos all'ospedale militare di Baggio (Di lunedì 12 aprile 2021) Due lunghe code di anziani, assembrati e sotto la pioggia, hanno inaugurato il primo giorno di «vaccinazioni di massa» all'hub dell'ospedale militare di Baggio, a Milano. Davanti all'ingresso di via Saint Bon, la calca di ultra 75enni e qualche ottantenne con l'appuntamento per la somministrazione del farmaco. Un'attesa durata oltre un'ora. Ombrelli, auto bloccate nel traffico tra chi si trovava a passare per caso e chi accompagnava un familiare anziano o disabile. «Code fisiologiche dovute alla pioggia», spiegano i responsabili … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Milano mancava Genea Lanzara sprecona, vince il Mascalucia. ... che mancava dal mese di Febbraio. Per la Genea Lanzara una gara che andrà analizzata nei dettagli ... Biraglia, De Luca 5, Di Giuseppe, Di Marcello, Fiorillo 6, Giordano, Lettera, Manojlovic 9, Milano ...

François Halard, fotografo A diciott'anni chiesi ai miei di lasciarmi andare a vedere il Salone del Mobile a Milano. Era la ... Mi mancava uno spazio personale mio per esprimermi, con la moda". Forse è più facile fare foto a una ...

Sofia Cantore: “Alla Juve grazie a Rita Guarino. E’ stato un anno fantastico” Mancano ancora cinque giornate e dobbiamo fare di tutto per ... Eravamo un gruppo molto affiatato e il giorno dopo la vittoria abbiamo subito deciso di andare a Milano Marittima, dove abbiamo ...

