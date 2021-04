Memorial Cesare Pettinari, Samuel Medolago trionfa nei 2000 metri (Di lunedì 12 aprile 2021) La stagione all’aperto parte con il botto per l’Atletica Valle Brembana. La formazione guidata da Roberto Ferrari si è infatti messa in luce durante il “Memorial Cesare Pettinari” svoltosi sulla nuova pista del Centro Sportivo Sanpolino. Ad accendere la competizione bresciana ci ha pensato Samuel Medolago che si è imposto sui 2000 metri battendo Sebastiano Parolini (Gruppo Alpinistico Vertovese) al termine di un acceso duello. Reduce da un inverno particolarmente florido coronato dal bronzo tricolore nei 3000 metri indoor, il 25enne di Sant’Omobono Terme ha fatto una gara appaiata con il 23enne di Gandino precedendolo soltanto di un decimo. In grado di fermare il cronometro in 5’13”64, il giovane imagnino ha firmato il terzo miglior tempo nella ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 aprile 2021) La stagione all’aperto parte con il botto per l’Atletica Valle Brembana. La formazione guidata da Roberto Ferrari si è infatti messa in luce durante il “” svoltosi sulla nuova pista del Centro Sportivo Sanpolino. Ad accendere la competizione bresciana ci ha pensatoche si è imposto suibattendo Sebastiano Parolini (Gruppo Alpinistico Vertovese) al termine di un acceso duello. Reduce da un inverno particolarmente florido coronato dal bronzo tricolore nei 3000indoor, il 25enne di Sant’Omobono Terme ha fatto una gara appaiata con il 23enne di Gandino precedendolo soltanto di un decimo. In grado di fermare il cronometro in 5’13”64, il giovane imagnino ha firmato il terzo miglior tempo nella ...

Advertising

Sevenpress : Dilettanti under 23 ed élite in sella a Civitanova Marche l’11 aprile con il Gran Premio dell’Industria-Memorial Ce… - RuoteAmatoriali : Dilettanti under 23 ed élite in sella a Civitanova Marche l’11 aprile con il Gran Premio dell’Industria-Memorial Ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Memorial Cesare La stagione su pista si apre nel segno di Battocletti ... a Brescia la nonesa delle Fiamme Azzurre che domani festeggerà i 21 anni ha voluto testarsi nei 2000 metri allestiti in occasione del Memorial Cesare Pettinari, organizzato sul nuovo impianto della ...

Outdoor al via: Battocletti scalda i motori La campionessa italiana assoluta di cross, oltre che due volte oro europeo under 20, è la stella delle gare a invito nel Memorial Cesare Pettinari al centro sportivo Sanpolino, il nuovissimo campo di ...

Memorial Cesare Pettinari, Samuel Medolago trionfa nei 2000 metri BergamoNews.it La stagione su pista si apre nel segno di Battocletti E' vincente e convincente il primo test in pista di Nadia Battocletti. Spetta dunque alla bi-campionessa europea juniores di cross il saggio di apertura in chiave trentina del 2021 su pista: a Brescia ...

Il Memorial Pettinari ospita solo vere stelle Pernici è stratosferico Sulla nuova pista di Sanpolino, il Memorial Cesare Pettinari rilancia il movimento provinciale della regina degli sport. Ma l’impianto cittadino torna a far splendere il nome della Leonessa anche ...

... a Brescia la nonesa delle Fiamme Azzurre che domani festeggerà i 21 anni ha voluto testarsi nei 2000 metri allestiti in occasione delPettinari, organizzato sul nuovo impianto della ...La campionessa italiana assoluta di cross, oltre che due volte oro europeo under 20, è la stella delle gare a invito nelPettinari al centro sportivo Sanpolino, il nuovissimo campo di ...E' vincente e convincente il primo test in pista di Nadia Battocletti. Spetta dunque alla bi-campionessa europea juniores di cross il saggio di apertura in chiave trentina del 2021 su pista: a Brescia ...Sulla nuova pista di Sanpolino, il Memorial Cesare Pettinari rilancia il movimento provinciale della regina degli sport. Ma l’impianto cittadino torna a far splendere il nome della Leonessa anche ...