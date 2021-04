Letizia di Spagna in rosso è uno schianto, ma la scena è imbarazzante (Di lunedì 12 aprile 2021) Letizia di Spagna ha aperto la sua settimana di lavoro presentandosi con il tailleur rosso fuoco, riciclato, al Congresso dei Deputati e ha lasciato tutti senza fiato. Ma è stata vittima di una scena imbarazzante per colpa di un errore del protocollo. Letizia di Spagna ha indossato a distanza di pochi mesi il suo fantastico tailleur pantaloni rosso, firmato Roberto Torretta. Per la precisione è la sesta volta che sfrutta lo stesso completo e in ogni occasione è apparsa semplicemente splendida. Il rosso è proprio il colore di Sua Maestà, quello che le dona maggiormente, dandole una carica di fascino che non ha paragoni. L’occasione è di quelle speciali. Infatti Donna Letizia si è recata al Congresso dei deputati per ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 aprile 2021)diha aperto la sua settimana di lavoro presentandosi con il tailleurfuoco, riciclato, al Congresso dei Deputati e ha lasciato tutti senza fiato. Ma è stata vittima di unaper colpa di un errore del protocollo.diha indossato a distanza di pochi mesi il suo fantastico tailleur pantaloni, firmato Roberto Torretta. Per la precisione è la sesta volta che sfrutta lo stesso completo e in ogni occasione è apparsa semplicemente splendida. Ilè proprio il colore di Sua Maestà, quello che le dona maggiormente, dandole una carica di fascino che non ha paragoni. L’occasione è di quelle speciali. Infatti Donnasi è recata al Congresso dei deputati per ...

