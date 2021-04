I timori di Pregliasco | ' Riaperture da lunedì prossimo? Un rischio | sono pessimista'

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il virologo e docente dell'Università Statale di Milano mette in guardia da un 'nuovo 'liberi tutti'' perché 'una ulteriore onda è possibile che possa ripresentarsi', ammette e sottolinea la necessità ...

Covid, Pregliasco: 'Timori sulla variante giapponese, è più contagiosa'

Il virologo e docente dell'Università Statale di Milano mette in guardia da un 'nuovo 'liberi tutti'' perché 'una ulteriore onda è possibile che possa ripresentarsi', ammette e sottolinea la necessità ......il professor, sostenendo poi che "il rischio vaccino è nullo rispetto al rischio malattia". Ed in particolare i fedifraghi condividono: la loro voglia di vaccinarsi è superiore ai...Le possibili riaperture a partire dalla prossima settimana per Fabrizio Pregliasco sono "un rischio". Ospite della trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, il virologo e docente ...Eppure “86 casi subito dopo il vaccino puzza un po’” sostiene il professor Fabrizio Ernesto Pregliasco, virologo e presidente ... la loro voglia di vaccinarsi è superiore ai timori ed all’incertezza.