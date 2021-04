Sylvester Stallone e quella lite con Richard Gere sul set | Il regista fu costretto a scegliere tra me e lui

Saetta_McQueen : @sabbatini Oddio... Steve McQueen magari. Poi ci sono anche: Jackie Chan Sylvester Stallone Michael Fassbender (h… - ngaetano79 : Mi sa che in pochi ricordano il film demolition man Era interessante il modo in cui trattano Sylvester Stallone dopo averlo scongelato - ludmyla2803 : @BruNO16503135 Italiani Christian de Sica Alessandro Gassman Massimo Boldi Stranieri Sylvester Stallone - badtasteit : #TheSuicideSquad: #SylvesterStallone mostra il suo incontro con un piccolo squalo - FiorenzoZanna : @lusurpateur_ il figlio segreto di Sylvester Stallone ahahahahah -

Ultime Notizie dalla rete : Sylvester Stallone

Come non ricordare la sua partecipazione a Victory con(tradotto in italiano con il titolo di Fuga per la vittoria ). Quanti gol ha fatto Pelè Quanti gol ha fatto davvero Pelè ? Il ...Come sappiamo, in Creed III, il prossimo capitolo della saga che sarà diretto e interpretato da Michael B. Jordan, non tornerà Rocky Balboa. Ecco il ...Poi sono andato in albergo e mi sono scusato …”. 4. È stato attore in 10 film (uno dei quali con Sylvester Stallone e Michael Caine). Un aspetto non così noto di Pelé è quello di un attore … e di un ...Micheal B Jordan ha spiegato la scelta della mancata partecipazione di Sylvester Stallone al terzo attesissimo capitolo di Creed ...