Sum 41 e il primo album non molto convincente (Di domenica 11 aprile 2021) I Sum 41, gruppo pop punk canadese, sono nati ben 25 anni fa. Era il 1996 quando i cinque musicisti decisero di formare la band. In una recente intervista il cantante Deryck Whibley ha parlato del primo album pubblicato “All killer no filler”, che a detta sua non è sicuramente stato il migliore. Perchè Whibley pensa questo di un suo lavoro? Una chiacchierata con David Knopfler: dai Dire Straits ai dischi solista Sum 41, l’evoluzione della band Le persone nel tempo cambiano e così fa anche la musica, in fondo perchè non dovrebbe farlo? Deryck Whibley, frontman dei Sum 41 ha definito mediocre “All killer no filler”, il primo album che ha creato insieme ai colleghi. Disco che è uscito cinque anni dopo la formazione della band e che contiene due dei più grandi successi: “Fat Lip” e “In Too Deep”. Quest’ultima ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) I Sum 41, gruppo pop punk canadese, sono nati ben 25 anni fa. Era il 1996 quando i cinque musicisti decisero di formare la band. In una recente intervista il cantante Deryck Whibley ha parlato delpubblicato “All killer no filler”, che a detta sua non è sicuramente stato il migliore. Perchè Whibley pensa questo di un suo lavoro? Una chiacchierata con David Knopfler: dai Dire Straits ai dischi solista Sum 41, l’evoluzione della band Le persone nel tempo cambiano e così fa anche la musica, in fondo perchè non dovrebbe farlo? Deryck Whibley, frontman dei Sum 41 ha definito mediocre “All killer no filler”, ilche ha creato insieme ai colleghi. Disco che è uscito cinque anni dopo la formazione della band e che contiene due dei più grandi successi: “Fat Lip” e “In Too Deep”. Quest’ultima ...

