Osti | Ranieri - Ferrero due prime donne | a volte fanno capricci

(Di domenica 11 aprile 2021) "Mi auguro sempre che Claudioresti alla Sampdoria. E' arrivato qui, ci ha salvati in un momento difficilissimo. I nostri 36 punti sono un risultato importante, che a inizio stagione non ...

... ma Ferrero esono due prime donne, a volte fanno qualche capriccio". Intervistato da Sky Sport a margine di Sampdoria - Napoli, il direttore sportivo dei blucerchiati Carloparla della '...... il direttore sportivo del club blucerchiato Carloha parlato così del futuro di Quagliarella e, entrambi ancora in bilico in vista della prossima stagione: 'Il presidente Ferrero sta ...Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione del match Sampdoria-Napoli, riguardo alla 'disputa' tra il presidente Ferrero e l'allenatore per ...Mi auguro che rimanga, ma Ferrero e Ranieri sono due prime donne, a volte fanno qualche capriccio". Intervistato da Sky Sport a margine di Sampdoria-Napoli, il direttore sportivo dei blucerchiati ...