Le Forze dell'Ordine sono una necessità di vita (Di domenica 11 aprile 2021) Ieri, 10 aprile, erano 169 anni dalla fondazione della Polizia. Manifestazioni e la consegna di una medaglia d'oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato da parte di Luciana Lamorgese, Ministro degli Interni. Ne parlo perché talvolta dimentichiamo l'operato quotidiano della Polizia di Stato e dell'impegno che tanti uomini e donne mettono nel cercare di difenderci, di cautelarci. Quando, non molti giorni fa, a Montecitorio ci sono stati scontri con la Polizia per chiedere la riapertura degli esercizi, un poliziotto è rimasto ferito. È giusto ogni tanto ricordare che . Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Ieri, 10 aprile, erano 169 anni dalla fondazionea Polizia. Manifestazioni e la consegna di una medaglia d'oro al merito civile alla bandieraa Polizia di Stato da parte di Luciana Lamorgese, Ministro degli Interni. Ne parlo perché talvolta dimentichiamo l'operato quotidianoa Polizia di Stato e'impegno che tanti uomini e donne mettono nel cercare di difenderci, di cautelarci. Quando, non molti giorni fa, a Montecitorio cistati scontri con la Polizia per chiedere la riapertura degli esercizi, un poliziotto è rimasto ferito. È giusto ogni tanto ricordare che .

Advertising

repubblica : Sezze, droga e sesso nel cimitero: medici e politici ai festini hard. 'C'erano pure esponenti delle forze dell'ordi… - Corriere : Milano, 300 giovani in strada per video rap, intervengono le forze dell’ordine: lanci di vetri e pietre - Corriere : Milano, in 300 in strada per il video del rapper Neima Ezza: finisce in guerriglia - hack_stefano : RT @Tg3web: Ieri, a Milano, centinaia di giovani tra i 16 e i 20 anni si sono radunati mentre si girava il video di un rapper, contro ogni… - 79_Alessio : RT @Tg3web: Ieri, a Milano, centinaia di giovani tra i 16 e i 20 anni si sono radunati mentre si girava il video di un rapper, contro ogni… -