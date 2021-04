La palestra Dorian Gray riapre ma arrivano i carabinieri: multa per titolare e clienti (Di domenica 11 aprile 2021) Il nuovo Dpcm chiude le palestre per un mese: 'La delusione è tanta' 25 ottobre 2020 Nonostante il Covid la palestra rimane aperta: a sostegno arriva anche Sylvie Lubamba 22 novembre 2020 Nuovo Dpcm, ... Leggi su trevisotoday (Di domenica 11 aprile 2021) Il nuovo Dpcm chiude le palestre per un mese: 'La delusione è tanta' 25 ottobre 2020 Nonostante il Covid larimane aperta: a sostegno arriva anche Sylvie Lubamba 22 novembre 2020 Nuovo Dpcm, ...

Advertising

Manuelezamattia : RT @trevisotoday: La palestra Dorian Gray riapre ma arrivano i carabinieri: multa per titolare e clienti - IRebell05 : RT @trevisotoday: La palestra Dorian Gray riapre ma arrivano i carabinieri: multa per titolare e clienti - infoitsalute : Maser, la palestra Dorian Gray riapre: multato il titolare e 15 clienti: “Le sanzioni non le paghiamo, lavorare non… - 59Liberal : RT @trevisotoday: La palestra Dorian Gray riapre ma arrivano i carabinieri: multa per titolare e clienti - trevisotoday : La palestra Dorian Gray riapre ma arrivano i carabinieri: multa per titolare e clienti -