Inter-Cagliari, problemi di trasmissione su Dazn: Codacons chiede rimborsi per abbonati (Di domenica 11 aprile 2021) Grande rabbia per tifosi e appassionati dopo i problemi riscontrati in tutta Italia su Dazn durante la trasmissione della partita Inter-Cagliari. Tanto che persino il Codacons è sceso in campo per tutelare i diritti degli utenti e dei tifosi. "Chiediamo immediati rimborsi in favore di tutti gli abbonati per l'impossibilità di fruire del servizio acquistato – spiega il Codacons – Chi infatti è in possesso di pacchetti Dazn e non è riuscito ad assistere oggi in tv alla partita Inter-Cagliari, o ha subito continue Interruzioni del segnale, ha diritto il base al codice civile ad ottenere il rimborso di quanto pagato, proporzionalmente al disagio subito".

