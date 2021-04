Fabian 20 metri più avanti è un romanziere sublime | 40 indietro un lettore di audiolibri

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 11 aprile 2021) Contava solo vincere. E si è vinto. La champions è ancora lì, per qualcuno è un sogno, per me una magra consolazione…20 mt piùè un, 40undi. Che possa un giorno avere la grazia di giocare in una bolla d’equilibrio. Lo merita! Tanto casino per la maglia nuova, sponsor tecnico. Perché non farla millefiori? Il Napoli è una controra deliziosa… . Palle recuperate, pressing, falli, due palle avute in 85 minuti. La seconda l’ha buttata dentro. Victor, un portento! Tre cambi insieme anzi no, anzi si, ma c’amma fa? Esce o non esce. Insomma certi teatrini so belli assai. Valeri fa l’arbitro e ci va bene…Ma solo da noi si vedono certe cose…Ma va tutto bene… In fondo ci manca un rigore! KK mantiene da solo la difesa. ...