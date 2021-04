Covid: Con la pandemia a Palermo dilaga anche l’usura, triplicate in un anno le denunce (Di domenica 11 aprile 2021) Palermo, 11 apr. (Adnkronos) – Con il Covid a Palermo dilaga anche l’usura. In poco meno di un anno, mentre la città di Palermo e la provincia facevano i conti con la pandemia, sono triplicate le denunce delle vittime degli strozzini. I ristori che fanno fatica ad arrivare, o che non bastano, le chiusure forzate delle attività, e anche l’economia palermitana rischia il ‘contagio’ da usura. “anche se i numeri non sono significativi – spiega all’Adnkronos il Comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo, generale Arturo Guarino – A volte, questo tipo di reati è relativo a indagini che possono avere una concentrazione particolare, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 aprile 2021), 11 apr. (Adnkronos) – Con il. In poco meno di un, mentre la città die la provincia facevano i conti con la, sonoledelle vittime degli strozzini. I ristori che ffatica ad arrivare, o che non bastano, le chiusure forzate delle attività, el’economia palermitana rischia il ‘contagio’ da usura. “se i numeri non sono significativi – spiega all’Adnkronos il Comandante provinciale dei Carabinieri di, generale Arturo Guarino – A volte, questo tipo di reati è relativo a indagini che possono avere una concentrazione particolare, ...

Advertising

Giorgiolaporta : Il capo di questo giornale era nella task foce contro le #fakenews voluta da #Conte. Glielo spiegate voi, magari co… - pfmajorino : Covid e vaccino, protesta con le pentole sotto Regione Lombardia: 'E' andato tutto male, sanità va commissariata'… - Palazzo_Chigi : Il Commissario per l'emergenza #Covid19 Figliuolo ha firmato l'ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021 che definisce come… - fisco24_info : Covid: gli italiani cercano la normalità, con meno restrizioni sale subito spesa in bar e ristoranti: Dati Revolut… - Germano207 : RT @Lgiova66: #Covid in #Lombardia, proteste con pentole e coperchi sotto la Regione: 'Qui è andato tutto male. Le scuse non bastano, ora d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Con Coronavirus: 15.746 nuovi casi con 253.100 tamponi e 331 morti La gran parte dei nuovi positivi è stata scoperta in provincia di Bari in cui si contano 563 malati di covid in più in 24 ore. Seguono per numeri di nuovi contagi le province di Foggia con 257 casi, ...

Verona - Lazio 0 - 1: commento al risultato partita ... Juric , infatti, sconta un turno di squalifica mentre Simone Inzaghi è stato fermato dal Covid. ... I punti in classifica dei biancocelesti ora sono 55 , con una partita da recuperare contro il ...

Covid: Solinas, su pranzo con politici presto provvedimenti Agenzia ANSA Verona-Lazio 0-1: Milinkovic-Savic al 92', le pagelle Il palo di Immobile e il goal annullato a Caicedo le emozioni al Bentegodi, in una partita intensa che si decide nel recupero con il serbo di testa. Con Inzaghi a casa con il Covid-19 e Juric out per ...

Covid: impennata di delitti informatici a sfondo sessuale a Palermo, aumento del 90% (2) "Quindi il maggior utilizzo di internet nel periodo Covid ha determinato una crescita molto significativa di individuazione di reati che poi possono determinarsi nel maggior uso di internet". "Sono ...

La gran parte dei nuovi positivi è stata scoperta in provincia di Bari in cui si contano 563 malati diin più in 24 ore. Seguono per numeri di nuovi contagi le province di Foggia257 casi, ...... Juric , infatti, sconta un turno di squalifica mentre Simone Inzaghi è stato fermato dal. ... I punti in classifica dei biancocelesti ora sono 55 ,una partita da recuperare contro il ...Il palo di Immobile e il goal annullato a Caicedo le emozioni al Bentegodi, in una partita intensa che si decide nel recupero con il serbo di testa. Con Inzaghi a casa con il Covid-19 e Juric out per ..."Quindi il maggior utilizzo di internet nel periodo Covid ha determinato una crescita molto significativa di individuazione di reati che poi possono determinarsi nel maggior uso di internet". "Sono ...