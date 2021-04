"Capannoni alti come palazzi a pochi metri dal santuario"

(Di domenica 11 aprile 2021) di Manuela Marziani Molti pavesi hanno detto "no" alla mega logistica di Trivolzio. È stata un successo la raccolta firme organizzata dal comitato "No logistica a Trivolzio". Per dare maggiore peso il ...

"Capannoni enormi - sostiene il comitato - alti come un palazzo di sette piani ad appena 300 metri dal santuario di San Pampuri e dalla residenza socio assistenziale". Il timore è per il traffico che ...
Iniziativa partita dalle associazioni che si oppongono al maxi insediamento Mobilitazione anche a Bereguardo, Torre d'Isola, Marcignago e Battuda ...