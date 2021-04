Calciomercato – Il Siviglia insiste per Joao Mario e all’Inter propone Gomez

(Di domenica 11 aprile 2021) Iltorna alla carica perAl termine della stagione in corsolascerà, con ogni probabilità, l’Inter a titolo definito dopo aver girovagato per diversi club in attesa della sistemazione giusta. Lo Sporting, club dove si trova al momento in prestito, sembra intenzionato ad esercitare l’opzione di riscatto, ma sul centrocampista ci sono anche altri club. Tra questi c’è anche il, che secondo quanto riportato da Estadio Deportivo sarebbe pronto a offrire ai nerazzurri il cartellino di, ex Atalanta, trasferitosi in Spagna nel mercato di gennaio. Sul centrocampista c’è da registrare anche l’interesse del Betis, ma l’opzione più probabile in questo momento rimane quella dello Sporting. BERGAMO, ...

SUL PAPU GOMEZ - 'Aè molto felice. E' in un club importante e ha esaudito un sogno: da bambino tifava per gli andalusi. Rivederlo in Serie A? Nel calcio non c'è nulla di impossibile, mai ...Commenta per primo Tra gli 8 e i 10 milioni di euro: è questa la richiesta del Milan per Samu Castillejo . Sulle tracce dell'esterno spagnolo ci sono, Valencia e Atletico Madrid.Lo abbiamo sempre detto e più che mai lo diciamo ora che con l'avvicinarsi del calciomercato, tutti si attendono grosse novità in casa nerazzurra. Una di queste, potrebbe essere rappresentata da uno ...I pronostici di domenica 11 aprile. La Liga spagnola diventa sempre più appassionante, oggi sono quattro le sfide in programma.