Abitudini e risate | cosa ci accomuna alle scimmie

(Di domenica 11 aprile 2021) Oscar Grazioli Dal tendere la mano per chiedere cibo, al dire «no» Dal riconoscere i volti, all'usare giocattoli sessuali Avremo perso la maggior parte dei peli, avremo un cervello diverso, ma gli esseri umani rimangono evolutivamente molto vicini. Al di là dello sguardo, i ricercatori hanno scoperto un numero sorprendente di comportamenti umani praticati dai nostri antenati scimmia. Almeno 7 ne riporta un articolo su LiveScience. 1) Dire di No. Per quanto non vi sia ancora la sicurezza assoluta sul gesto le mamme Bonobo sono state viste scuotere la testa per convincere i bambini a smettere di giocare con il loro cibo (invece di mangiarlo) o per impedire a un bambino di smarrirsi. Il comportamento potrebbe essere un precursore precoce di gesti negativi di scuotimento della testa negli esseri umani, secondo il ricercatore ...