UFC, Vettori vs Holland stasera in tv: data, orario e streaming (Di sabato 10 aprile 2021) L'attesa è finita. stasera, sabato 10 aprile, Marvin Vettori tornerà sull'ottagono per sfidare Kevin Holland nel main event di questo week end di UFC. Dopo la grande vittoria su Jack Hermansson di novembre 2020, il 27enne di Mezzocorona è pronto a contendere la vittoria allo statunitense con l'obiettivo di scalare ulteriormente un ranking dei pesi medi che lo vede al momento al sesto posto. L'inizio dell'evento è fissato per le 21:00 mentre l'incontro principale di Marvin Vettori andrà in scena intorno alle 23:00. Sarà Dazn a trasmettere il match tra l'italiano e Holland, chiamato all'ultimo a sostituire Darren Till, costretto al forfait a causa di un infortunio alla clavicola. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale in tempo reale e con la cronaca dell'incontro alla fine.

