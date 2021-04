Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 6.0: epicentro in mare (Di sabato 10 aprile 2021) Nuovo Terremoto in Indonesia: gli scienziati hanno rilevato una scossa di intensità pari a 6.0 gradi con epicentro in mare. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 10 aprile 2021) Nuovoin: gli scienziati hanno rilevato unadi intensità pari a 6.0 gradi conin. su Notizie.it.

Advertising

GiaPettinelli : Terremoto di magnitudo 6 al largo dell'Indonesia - SLN_Magazine : Terremoto in Indonesia, magnitudo 6.1 - zazoomblog : Terremoto in Indonesia magnitudo 6.1 - #Terremoto #Indonesia #magnitudo - TV7Benevento : Terremoto in Indonesia, magnitudo 6.1... - Activnews24 : FLASH • Un #terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito l'Indonesia. L'epicentro del sisma, registrato alle 11:30 ora ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Indonesia Terremoto in Indonesia, magnitudo 6.1 Un terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato nella parte orientale di Java, nell'ovest dell'Indonesia. La scossa non ha fatto scattare l'allerta tsunami, secondo quanto riporta l'agenzia di ...

Terremoto in Indonesia di magnitudo 6.1, nessuna allerta tsunami LE ULTIME NOTIZIE World Terremoto in Indonesia di magnitudo 6.1, nessuna allerta tsunami 10 Aprile 2021 Un terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato nella parte orientale di Java, nell'ovest dell'...

Terremoto in Indonesia, magnitudo 6.1 Adnkronos Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 6.0: epicentro in mare Nuovo terremoto in Indonesia: gli scienziati hanno rilevato una scossa di intensità pari a 6.0 gradi con epicentro in mare. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di ...

Terremoto in Indonesia di magnitudo 6.1, nessuna allerta tsunami Un terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato nella parte orientale di Java, nell'ovest dell'Indonesia. La scossa non ha fatto scattare l'allerta tsunami ...

Undi magnitudo 6.1 è stato registrato nella parte orientale di Java, nell'ovest dell'. La scossa non ha fatto scattare l'allerta tsunami, secondo quanto riporta l'agenzia di ...LE ULTIME NOTIZIE Worldindi magnitudo 6.1, nessuna allerta tsunami 10 Aprile 2021 Undi magnitudo 6.1 è stato registrato nella parte orientale di Java, nell'ovest dell'...Nuovo terremoto in Indonesia: gli scienziati hanno rilevato una scossa di intensità pari a 6.0 gradi con epicentro in mare. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di ...Un terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato nella parte orientale di Java, nell'ovest dell'Indonesia. La scossa non ha fatto scattare l'allerta tsunami ...