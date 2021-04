SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Palermo-Vibonese 0-0 (Di sabato 10 aprile 2021) Scegli il giocatore che si è distinto durante la partita in senso positivo e negativo. Chi ha giocato meglio e chi peggio? Nell'elenco trovate tutti i giocatori scesi in campo, potete esprimere 1 solo voto per il "MIGLIORE in campo" e 1 solo voto per il "PEGGIORE in campo". Scorri in basso.poll id="1465"poll id="1463" Leggi su mediagol (Di sabato 10 aprile 2021) Scegli il giocatore che si è distinto durante la partita in senso positivo e negativo. Chi ha giocato meglio e chi peggio? Nell'elenco trovate tutti i giocatori scesi in, potete esprimere 1 solo voto per il "in" e 1 solo voto per il "in". Scorri in basso.poll id="1465"poll id="1463"

Advertising

WiAnselmo : ##Sondaggio: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di #Palermo-Vibonese 0-0 - Mediagol : ##Sondaggio: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di #Palermo-Vibonese 0-0 - SerieBNewsCom : ?? MOMENTO SONDAGGIO ?? Il #Monza subisce una brutta sconfitta esterna contro l'#Ascoli. E' ancora tra le favorite… - TuttoSalerno : SONDAGGIO - Virtus Entella - Salernitana, vota il miglior granata! - CMercatoNews : ??MOMENTO SONDAGGIO ??Sono diversi i calciatori nel giro della Nazionale italiana in evidenza in #SerieA: si moltip… -